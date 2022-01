Twitter-Droher: Nach Anzeige war er reumütig

Schriftliche Verwarnung des Arbeitgebers

Bei seiner Einvernahme gab der Verdächtige an, dass er wütend gewesen sei – weil er sich impfen gelassen und an sämtliche Maßnahmen gehalten habe, um zur Normalität zurückzukehren. Der Twitter-Wüterich wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, ein Waffenverbot wurde verhängt. Der schreibwütige Staatsbedienstete schrammte übrigens nur knapp an einer fristlosen Entlassung vorbei, fasste aber eine schriftliche Verwarnung des Arbeitgebers aus.