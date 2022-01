Valve liefert erste Steam Decks ab 28. Februar aus

Wie Valve mitteilte, soll am 25. Februar der „erste Schwung E-Mails zur Bestellung des Decks an Kunden mit gültiger Reservierung“ versandt werden. Diese hätten dann ab Erhalt der E-Mail 72 Stunden lang Zeit, um den Kauf abzuschließen - andernfalls werde die Reservierung „automatisch an den nächsten Kunden in der Warteschlange weitergegeben“, so Valve. Die ersten Geräte sollen dementsprechend ab dem 28. Februar ausgeliefert werden, neue E-Mails zur Bestellung würden anschließend im Wochentakt versandt. „In der Zwischenzeit arbeiten wir daran, die letzten Kleinigkeiten auszubügeln und freuen uns darauf, diese Geräte am Ende des nächsten Monats ausliefern zu können", so Valve.