Schauspieler Aziz Ansari hat Internet abgeschworen

US-Schauspieler und Comedian Aziz Ansari („Master of None“) hat dem Internet abgeschworen und verzichtet seit mehreren Jahren auch auf die Kommunikation per E-Mail. „Vor einiger Zeit habe ich quasi begonnen, das Internet auszuschalten und ich habe alle sozialen Medien gelöscht und all diese Dinge. Langsam bin ich weiter und weiter gegangen“, sagte der 38-Jährige im Gespräch mit dem Comedian Kevin Hart.