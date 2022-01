Jugendlicher (17) von Trio brutal verprügelt

Brutalo-Attacke am späten Mittwochabend in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde laut eigenen Angaben von einem unbekannten Trio festgehalten und verprügelt. Die Schläger ergriffen anschließend die Flucht. Eine Fahndung blieb erfolglos. Nähere Hintergründe sind unklar.