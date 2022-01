Weinabend: Gebrüder Nittnaus laden zur Verkostung

Weinliebhaber aufgepasst! Interspar holt am 27.1. ab 17 Uhr das Winzerduo Nittnaus zur Weinverkostung in die Restaurant-Bar „das Mezzanin“ (Interspar am Schottentor). Andreas Nittnaus selbst führt bis 20 Uhr durch eine feine Auswahl 6 exklusiver Rot- und Weißweine.