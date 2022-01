Mündliche Matura: Schüler-Demo in der Wiener City

Stoff kaum aufzuholen

Begründet wurden die Forderungen nach einer freiwilligen mündlichen Matura von der Wiener AKS-Landesvorsitzenden Anna Blume unter anderem mit der steigenden Zahl an Depressionen bei Jugendlichen. Außerdem hätten die Schülerinnen und Schüler in den vergangene beiden Jahren aufgrund des Distance Learning so viel Stoff verpasst, dass es kaum noch aufzuholen sei. Im Anschluss zogen die Demonstranten unter lauten „Polaschek muss weg“-Rufen zum Bildungsministerium am Minoritenplatz.