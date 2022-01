Schülervertreter für freiwillige mündliche Matura

Brief von 100 Schulsprechern unterzeichnet

In einem vom Schulsprecher des Gymnasiums Rahlgasse, Mati Randow, veröffentlichten Brief, der von rund 100 Schulsprechern bzw. deren Stellvertretern unterzeichnet wurde, wird umgekehrt argumentiert: Die heurigen Abschlussklassen seien (aufgrund der Schließungen in den beiden Vorjahren) der bisher am meisten betroffene Jahrgang. Gleichzeitig wird zusätzlich zur Freiwilligkeit der mündlichen Matura auch gleich noch eine Einschränkung der Themenbereiche für die schriftliche Reifeprüfung und eine nur freiwillige Präsentation gefordert.