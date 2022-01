Matura 2022: Das kommt auf die Schüler zu

Die heurigen Matura-Pläne mit der Rückkehr der verpflichtenden mündlichen Prüfung hat am Dienstag in einigen Schulen Österreichs zu Protesten von Schülern geführt. Die Warnstreiks sollten Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zum Einlenken bei der mündlichen Reifeprüfung bewegen. Dieser hält jedoch daran fest. Änderungen gibt es dennoch - etwa bei der Mathe-Matura an den AHS.