Lech: Auf Skiunfall folgten Tritte und Würgegriff

Nobel war an dieser Aktion einzig der Tatort: Lech am Arlberg. Der Rest der Geschichte erinnert eher an eine Räuberpistole denn an einen erholsamen Skitag im Sonnenschein. Aber der Reihe nach: Ein 23-jähriger Bulgare und eine 63-jährige Frau aus Deutschland krachten am Dienstagmittag auf der Piste zusammen, beide blieben nebeneinander am Boden liegen.