Feuer im Lobau-Camp: FPÖ bezweifelt Anschlag!

FPÖ: Brandlegung durch dritte Personen „nicht wahrscheinlich“

Nun gehen die Wiener Freiheitlichen unter die Brandermittler und bezweifeln diese Version. So stark sogar, dass FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik am Montag eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einbringen wird - und zwar wegen Brandstiftung, fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst und Missbrauch der Amtsgewalt. Mahdaliks Theorie: „Es erscheint eine Brandlegung durch dritte Personen deshalb nicht wahrscheinlich, weil die in Brand gesetzte Holzbaracke an einer stark frequentierten Straße ohne Fuß- und Radweg liegt und die Gefahr einer Entdeckung in flagranti unumgänglich gewesen wäre.“