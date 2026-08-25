Deckenplatte fiel von Kran und traf Arbeiter (49)

Von Platte erfasst und in Tiefe gestürzt

Aus noch ungeklärter Ursache löste sich die Platte und stürzte auf den 49-Jährigen. Er fiel daraufhin drei Meter in die Tiefe und prallte auf einen Betonboden auf. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.