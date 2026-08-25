Deckenplatte fiel von Kran und traf Arbeiter (49)

Fürchterlicher Arbeitsunfall am Montag in Obernberg am Brenner (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Ein Einheimischer (49) wurde von einer rund 90 Kilogramm schweren Deckenplatte erfasst, die von einem Kran fiel. Er wurde dabei erheblich verletzt.
Zum Unfall kam es am Montag gegen 11.15 Uhr auf einer Baustelle in Obernberg am Brenner. Dort wollte ein 49-jähriger Einheimischer gemeinsam mit drei Arbeitskollegen auf einem Dach eine rund 90 Kilogramm schwere Deckenplatte ablegen. Diese war an einem Kran befestigt.
Von Platte erfasst und in Tiefe gestürzt
Aus noch ungeklärter Ursache löste sich die Platte und stürzte auf den 49-Jährigen. Er fiel daraufhin drei Meter in die Tiefe und prallte auf einen Betonboden auf. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.
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