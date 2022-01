Suchtgift in der Zunge eines Turnschuhs eingenäht

Im Corona-Jahr 2021 ist am Landesgericht Linz nicht nur die Zahl der Besucher weiter zurückgegangen, auch wurden bei den Eingangskontrollen keine Faustfeuerwaffen sichergestellt. Insgesamt wurden weniger gefährliche Gegenstände abgenommen als im Jahr zuvor. Allerdings stieß man auf mehr Suchtgift, so die Bilanz des Landesgerichts am Dienstag. Ein Besucher wollte mit einem Böller der Klasse zwei ins Gerichtsgebäude.