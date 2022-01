Manuel Feller darf in Schladming starten

Umso mehr freute ihn die Rückkehr von Feller. „Er kann jedes Rennen gewinnen“, ist Pfeifer überzeugt, dass der Adelboden-Zweite trotz seiner mehrtägigen Zwangspause, in der er sich selbst von seiner Familie separierte, auch in Schladming gut performen kann. Der 29-jährige Tiroler hat vor etwas mehr als einem Jahr in Flachau seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und danach auch noch in Lenzerheide zugeschlagen.