Das sagt ÖSV-Vize-Boss Ortlieb über Manuel Feller

Freitagnachmittag erreicht den ÖSV eine Hiobsbotschaft. Unmittelbar vor dem Slalom am Ganslernhang wird Manuel Feller positiv auf das Coronavirus getestet. Finanzreferent Patrick Ortlieb hätte den Technik-Spezialisten gerne am Start gesehen, weiß aber auch, dass Olympia in absoluter Reichweite ist. Außerdem spricht Ortlieb über das erste Abfahrtsergebnis, seinen Streif-Erfolg 1994 und wie das Dreigespann an der Spitze des österreichischen Skiverbandes harmoniert.