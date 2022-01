Rennwochenende hatte auch seine positiven Seiten

„Keine illegalen Partys“

Die Beamten überprüften insgesamt 111 Betriebe und knapp 1000 Personen in und um Kitzbühel. 190 Polizisten waren dafür im Einsatz. Zwischen Freitag und Sonntag verteilten sie 42 Anzeigen - 14 an Betriebe, 25 an Lokalbesucher und drei an Passanten, die in der Innenstadt keine Maske trugen. Reisenzein zieht ein positives Fazit: „Wir sind hinsichtlich der Corona-Kontrollen zufrieden, es gab auch keine illegalen Partys.“