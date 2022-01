Einsätze in Kitz: Covid, Alkolenker, Tresorknacker

Tresor in Hotel aufgebrochen

In einem Hotel in Kitzbühel trieben sich am Samstag dreiste Tresorknacker herum. Ein angeblich 25-jähriger Rumäne hatte sich mit einer Landsfrau (31) am Freitag ein Zimmer für eine Nacht gebucht. Am Samstagvormittag drang das Duo dann in ein anderes Zimmer ein, während sich die Gäste beim Frühstück befanden, und brach den Möbeltresor auf.