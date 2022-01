Für Covid-Chefin in Kitz gilt: Hauptsache, negativ

Lisa Hagsteiner lächelt einen an. Dabei ist für die positive Kitzbühelerin, die Verlobte von Sternekoch und Lokalbetreiber Jürgen Kleinhappl, wichtig, dass rund um die Hahnenkamm-Rennen alles so negativ wie möglich zugeht. „Leider“, lächelt Lisa, die als Corona-Chefin kurz einmal das Handy beiseite legt. „Man muss ehrlich sagen, dass die Geisterrennen im Vorjahr von der Umsetzung her um einiges leichter waren. Da hast du diese Themen wie Zuschauerchecks und Gastro-Richtlinien nicht. Die Verordnung haben wir ja nur zehn Tage vor dem Event bekommen.“