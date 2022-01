Demo-Teilnehmer provozierten Beamte in Innsbruck

Ca. 500 Personen nahmen an der nicht angezeigten Demonstration am Samstag in Innsbruck teil. Sie versammelten sich zwischen 15 und 17.45 Uhr am Landhausplatz. Gegen 15.35 Uhr wollte die Polizei die Identität eines Mannes feststellen, weil dieser gegen die Schutzmaßnamen verstoßen sowie aggressives Verhalten gezeigt hatte. Dabei kam es zur schlagartigen Solidarisierung einiger Teilnehmer mit besagtem Mann. Diese bedrängten, beschimpften und provozierten die Beamten.