Ebersteiner bei Holzarbeiten schwer verletzt

Am Samstag gegen 13.30 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus der Marktgemeinde Eberstein auf seinem Anwesen mit Holzspaltarbeiten beschäftigt. Im Zuge dieser Tätigkeit legte er einen Birkenstamm in die hydraulische Holzspaltmaschine. Anschließend fixierte er den Stamm mit beiden Knien und mit der linken Hand. Danach betätigte er mit der rechten Hand die Hydraulik und der Spalter drückte nach unten. Dabei erlitt er an der linken Hand Verletzungen unbestimmten Grades.