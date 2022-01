„Meilenstein“: Berlin lobt Österreichs Impfpflicht

„Es mag angesichts der riesigen Zahlen nicht so wirken, aber der Anstieg verläuft ungefähr so, wie er im Vorfeld berechnet wurde, und er verläuft kontrolliert. Entscheidend war, dass wir die Verdopplungszeit der Fallzahlen dank der vergleichsweise strengen Regeln in Deutschland von zwei auf sechs Tage strecken konnten“, so Lauterbach. Trotzdem könne man eine Überlastung der Intensivstationen, der Krankenhäuser und den Einbruch von Teilen der Infrastruktur noch nicht ausschließen.