Lauterbach betont: Omikron ist nicht Pandemie-Ende

Allerdings müsse man „akzeptieren, dass man selbst mit der Pflicht niemals alle Menschen erreichen wird“, sagte Lauterbach der „Welt am Sonntag“. Er betonte, seine Hoffnung sei, dass die Gesellschaft durch die Impfpflicht relativ gut geschützt sein werde. „Wir dürfen nicht mehr in eine Situation geraten, in der ein Sommer trügerisch gut ist, uns aber im Herbst neue Varianten überraschen - und das, ohne dass die breite Bevölkerungsmehrheit geimpft ist. Denn dann ginge alles wieder von vorne los.“