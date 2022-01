Schlappe für Scholz: Impfpflicht nicht vor Mai

Die konservative Union hatte der Ampelregierung vorgeworfen, das Projekt wegen Bedenken der liberalen FDP zu verschleppen. Scholz selbst war am Freitag Fragen zu seinem Versprechen ausgewichen und verwies auf den parlamentarischen Zeitplan. Justizminister Buschmann trat indes dem Eindruck entgegen, dass seine Partei bei der Impfpflicht auf der Bremse stehe. Der FDP-Politiker forderte in der „Bild am Sonntag“ vom Bundestag eine schnelle Entscheidung und kündigte im Fall einer Zustimmung eine rasche Umsetzung an. Allerdings räumte er ein, dass zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes und der Geltung der Impfpflicht noch mehrere Monate vergehen werden. Schließlich müsse „jeder noch die Chance haben, sich impfen zu lassen“.