Linzer JKU nimmt die neue Digital-Uni „Huckepack“

Dabei wurde endlich auch der Standort der neuen Digital-Uni enthüllt: Sie wird in Linz am Campus der Kepler Uni installiert. Am Anfang wird sie sich in Gebäuden der JKU einmieten, für die weitere Expansion ist an Grundstücke im unmittelbaren Uni-Umfeld in Linz-Auhof gedacht, die in Reserve sind und die das Land Oberösterreich einbringen wird.