Jede zehnte Brücke im Ländle ist „mangelhaft“

Kein sonderlich gutes Zeugnis stellt ein aktueller Bericht des Rechnungshofs (RH) der Brückeninfrastruktur in Vorarlberg aus: Demnach weise jede zehnte Brücke erhebliche Mängel auf. Schuld an der Misere trage das Land, welches in den vergangenen Jahren zu wenig Geld in notwendige Sanierungen gesteckt habe.