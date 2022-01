Vier Autos landeten in Lustenau im Straßengraben

Der Freitagmorgen hatte es für Autofahrer in Lustenau in sich: Auf der vereisten Fahrbahn im Kreuzungsbereich Zellgasse-Höchsterstraße krachte es frühmorgens mehrmals hintereinander. Gleich vier Pkw-Lenker, die von der Höchsterstraße kommend nach links in die Zellgasse abbiegen wollten, rutschten über die Fahrbahn und kamen erst im angrenzenden Graben wieder zum Stillstand.