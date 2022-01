Stadt Wien präsentiert Plan zur Klimaneutralität

„Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Antwort darauf kann nur eine Politik der großen Schritte sein: Wir machen Wien bis 2040 CO2-neutral. Dafür drehen wir an den großen Schrauben und setzen auf den massiven Ausbau alternativer Energien, Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft, moderne Mobilität sowie innovativen Wohnbau“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Diese hohen Ziele wurden zusammen mit dem pinken Koalitionspartner mit dem Wiener Klima-Fahrplan und in der Smart Klima City Wien Rahmenstrategie nun konkretisiert und verbindlich.