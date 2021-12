Klima-Aktivistin: „Häuser brennen, Träume nicht“

Grüne sprechen von „versuchtem Mord“

Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher der Grünen im Parlament, zeigte sich am Freitagnachmittag fassungslos: „Da waren Menschen in akuter Lebensgefahr! Nach allem, was uns jetzt an Informationen vorliegt, müssen wir von mehrfach versuchtem Mord sprechen.“ Er forderte eine „rasche und gründliche“ Untersuchung des Vorfalls. Auch der Klimaschutzsprecher der Grünen, Lukas Hammer, bezeichnete den Vorfall als „schockierend“: „Sollte sich der mutmaßliche Brandanschlag bewahrheiten, wäre das ein noch nie dagewesener Angriff auf das Leben junger Klima-Aktivisten.“