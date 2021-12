Klima-Schäden dieses Jahr so hoch wie nie zuvor

16.000 Hektar Ackerland vernichtet

Schließlich fegten am 30. Juli Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen und schwerem Hagel über weite Teile Österreichs hinweg. In der Steiermark, in Tirol und in Niederösterreich wurden mit einem Schlag 16.000 Hektar Ackerland vernichtet. Es entstand ein Gesamtschaden von 3,5 Millionen Euro. Dabei kam Österreich noch glimpflich davon.