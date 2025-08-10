Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umwelthistorikerin:

„Wir haben eine Risikospirale in Gang gesetzt“

Wiener Wissen Podcast
10.08.2025 21:15
Im aktuellen „Wiener Wissen“-Podcast geht um Mensch und Natur und welchen Folgen die Eingriffe ...
Im aktuellen „Wiener Wissen“-Podcast geht um Mensch und Natur und welchen Folgen die Eingriffe von uns Menschen haben.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com)

Verena Winiwarter ist diesmal bei Elisabeth Oberzaucher zu Gast. Die Umwelthistorikerin erforscht, wie Natur und Menschen zusammenhängen.

0 Kommentare

Seit es Menschen gibt, greifen sie in die Natur ein und verändern sie – das hat viele Folgen beziehungsweise „Nebenwirkungen“, wie Verena Winiwarter es gerne nennt. Diese kann man auch anhand unserer Donau erkennen, um nur ein Beispiel zu nennen. Der zweitlängste Strom Europas hat die Umwelthistorikerin schon in ihrer Kindheit fasziniert.

Umwelthistorikerin Verena Winiwarter erzählt über ihre spannende Forschungsarbeit.
Umwelthistorikerin Verena Winiwarter erzählt über ihre spannende Forschungsarbeit.(Bild: krone.tv)

Warum die Donau immer noch einen großen Reiz auf sie ausübt, welche Situationen ihr beim Forschen immer wieder Mut abverlangen und was sie sich und uns Menschen für die Zukunft wünscht, erzählt Verena Winiwarter im Podcast.

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
188.800 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
185.210 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
137.726 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1413 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1371 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Wiener Wissen Podcast
Episches Meisterwerk
Wird „Dune“-Saga das neue „Star Wars“?
Ein „Kifferfilm“?
Adam Sandler einsam und unlustig im All
Was lohnt sich?
„Griselda” und „One Day”: Hype-Serien im Check
Begeisterung pur!
Haben wir jetzt schon den besten Film des Jahres?
Achtung: eklig!
„Schneegesellschaft“: oscarreifer Kannibalismus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf