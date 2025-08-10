„Wir haben eine Risikospirale in Gang gesetzt“

Seit es Menschen gibt, greifen sie in die Natur ein und verändern sie – das hat viele Folgen beziehungsweise „Nebenwirkungen“, wie Verena Winiwarter es gerne nennt. Diese kann man auch anhand unserer Donau erkennen, um nur ein Beispiel zu nennen. Der zweitlängste Strom Europas hat die Umwelthistorikerin schon in ihrer Kindheit fasziniert.