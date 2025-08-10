„Wir haben eine Risikospirale in Gang gesetzt“

Verena Winiwarter ist diesmal bei Elisabeth Oberzaucher zu Gast. Die Umwelthistorikerin erforscht, wie Natur und Menschen zusammenhängen.
Seit es Menschen gibt, greifen sie in die Natur ein und verändern sie – das hat viele Folgen beziehungsweise „Nebenwirkungen“, wie Verena Winiwarter es gerne nennt. Diese kann man auch anhand unserer Donau erkennen, um nur ein Beispiel zu nennen. Der zweitlängste Strom Europas hat die Umwelthistorikerin schon in ihrer Kindheit fasziniert.
Warum die Donau immer noch einen großen Reiz auf sie ausübt, welche Situationen ihr beim Forschen immer wieder Mut abverlangen und was sie sich und uns Menschen für die Zukunft wünscht, erzählt Verena Winiwarter im Podcast.
Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.