„Hausverstand“ reicht gewiss nicht für Klimaschutz

Ein paar Maßnahmen genügen nicht

Hoffmann, Lektor am Institut für Theoretische Physik an der JKU, bekräftigt unter Erläuterung diverser Beispiele: „Die Maßnahmen zum Klimaschutz müssen umfassend, schnell und höchst wirksam sein. Es genügt also nicht, ein paar ausgewählte technische Maßnahmen für den Klimaschutz ,mit Hausverstand‘ zu setzen, sondern die Wissenschaft hat ganz klar die notwendigen Ziele, Maßnahmen und Zeithorizonte festgelegt.“ Dazu gehörten auch Steuern und Strafen für klimaschädliches Verhalten großer Konzerne, die sozial und gerecht verteilt werden müssten.