Auto schief in Bachbett „geparkt“ - Frau verletzt

Pkw in Schieflage hieß es am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Ein Ungar (22) kam in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) von der Fahrbahn ab, woraufhin der Wagen in ein Bachbett stürzte. Während der Lenker und ein weiterer männlicher Mitfahrer unverletzt blieben, zog sich eine 23-jährige Insassin Verletzungen zu.