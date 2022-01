Ein bekanntes Gesicht kehrt zum HC Hard zurück

Sportliche Karriere

Frédéric Wüstner begann seine Handballkarriere bei Rekordmeister Bregenz Handball, wo er zunächst alle Nachwuchsstufen durchlaufen hat und in der Saison 2010/11 erstmals in die erste Mannschaft aufgestiegen ist. Nach eineinhalb Jahren bei den Landeshauptstädtern wechselte Wüstner im Jänner 2012 zum ALPLA HC Hard, wo er insgesamt sechs Jahre verbrachte. Bereits in seiner ersten Saison im roten Trikot feierte Frédéric einen sehr erfolgreichen Einstand bei den Roten Teufeln und beendete die Saison mit seinem ersten Österreichischen Meistertitel. Vier weitere Meistertitel folgten in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2017. Seine Erfolgsbilanz wurde durch zwei Österreichische Cup-Titel (2014, 2018) und zwei SUPERCUP-Titel (2012, 2017) mit den Roten Teufeln erweitert. Nach Ablauf der Saison 2017/18 unterzeichnete der gebürtige Bregenzer einen Vertrag beim Schweizer Erstligist TSV St. Otmar St. Gallen und wechselte in die benachbarte Ostschweiz. Nach vier Jahren bei TSV St. Otmar St. Gallen kehrt Wüstner mit Sommer 2022 zum amtierenden Meister ALPLA HC Hard zurück und wird sich seiner dualen Aufgabe als Jugendkoordinator im Verein und Spieler der ersten Mannschaft widmen.