NÖ: Vergewaltigung in Gablitz war frei erfunden

Die Frau hatte in früheren Befragungen angegeben, am 22. Dezember von einem Mann, den sie online über ein Fake-Facebook-Profil kennengelernt und einmal getroffen hatte, in der eigenen Wohnung vergewaltigt worden zu sein. Er habe ihr aufgelauert, sie in die Wohnung gedrängt, sich dann an ihr vergangen und hätte danach die Flucht ergriffen.