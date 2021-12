Junge Frau in Wohnung gedrängt und vergewaltigt

Mitte November trat der Mann vermutlich mit einem Fake-Profil erstmals online mit der 25-Jährigen in Kontakt. Am 13. Dezember kam es zu einem persönlichen Treffen. Dabei habe die Frau bereits verdeutlicht, dass sie kein Interesse an dem Mann habe. Am 22. Dezember lauerte er seinem Opfer dann vor dessen Wohnung auf. Brutal drängte er die 25-Jährige in ihre Wohnung, wo es zur Vergewaltigung kam.