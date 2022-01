Mirjam Puchner und die Freude auf Cortina

Ihr voller Fokus liegt nun schon auf Cortina d’Ampezzo. Im WM-Ort von 2021 steigt Donnerstag das erste Training für Abfahrt und Super G am Wochenende. „Auf Cortina freue ich mich richtig. Vom Gelände her kommt mir die Abfahrt mehr entgegen. Meine Stärke ist, dass ich im Flachen meine Innenlage ausspielen kann. Das schaffe ich bei Kurven wie in Zauchensee nicht. Die weiten Kurven in Cortina liegen mir mehr“, betont die Salzburgerin.