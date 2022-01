Fahrräder in Lienz aus Kellerabteilen gestohlen

In Osttirol hat es ein Gauner offenbar auf Fahrräder und dabei speziell auf teure E-Bikes abgesehen. In der Nacht auf Mittwoch plünderte der Unbekannte jedenfalls mehrere Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus in Lienz. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Klein-LKW abtransportiert.