Gehörlose von Pandemie doppelt betroffen

Mit Fortschreiten der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen spitzte sich die Situation in den gefährdeten Gruppen zu: Vor allem ältere Patienten, isolierte Gehörlose - etwa bei psychiatrischen Erkrankungen - Familien in kritischen Situationen und Eltern mit Kindern im Homeschooling standen vor enormen Herausforderungen. „Es galt und gilt, der Entwicklung von Depressionen, der Verschlimmerung psychiatrischer Erkrankungen und psychosozialen Krisen in Familien entgegenzuwirken“, betont Dr. Wolfgang Schatzlmayr, der zusammen mit Mag. Stefanie Breiteneder das Gesundheitszentrum für Gehörlose der Barmherzigen Brüder Linz leitet.