Streaming lässt Europas Fernsehmarkt wachsen

In Hinblick auf die Zahl der Abonnements führte in Europa Netflix das Ranking mit 62,5 Millionen Abos zum Jahresende 2020 an. Amazon Prime Video folgt mit Respektabstand und 36,5 Millionen zahlenden Kundinnen und Kunden. Dem umsatzstarken Sky wies die Analyse 22,7 Millionen Abos aus. Die Top 5 in dieser Kategorie - die von Vodafone und Apple komplettiert wird - kommen auf 41 Prozent der gesamten Abonnements.