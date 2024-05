Besuch von Chinas Xi als Seitenhieb auf Amerikaner

Militärische Ehren, eine symbolträchtige Zeremonie beim Invalidendom, Staatsbankett im Pariser Élysée-Palast und dann am Dienstag ein Ausflug mit den Ehefrauen in eine Ortschaft in den Pyrenäen, wo Macron seit seiner Kindheit häufig Zeit mit seiner Großmutter verbracht hat – das Protokoll des Staatsbesuches von Chinas Präsident Xi Jinping bei seinem Amtskollegen Emmanuel Macron in Frankreich könnte pompöser nicht sein. Xi wird das bei seiner ersten Europareise seit der Corona-Pandemie zu schätzen wissen.