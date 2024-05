Kärntner Bürgermeister stand in Wien vor Gericht

Obwohl Suntinger anfangs die Prämie verteidigte, akzeptierte er schließlich ein diversionelles Angebot des Richters und zahlte eine Geldbuße von 2000 Euro plus 150 Euro an Verfahrenskosten, um eine Verurteilung zu vermeiden. Suntinger betonte, dass er sich in Zukunft an die Gesetze halten werde. Er gilt damit weiterhin als unbescholten. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin behielt sich eine Erklärung vor.