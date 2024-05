Nicolas Cages Sohn verprügelt brutal seine Mutter

Weston Cage kämpft mit psychischen Problemen

Es ist bekannt, dass Weston Cage in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Nach einem gewalttätigen Vorfall, einer Prügelei mit einem Fitness-Trainer, in Los Angeles wurde er 2011 in die Psychiatrie eingeliefert. Außerdem soll es körperliche Auseinandersetzungen mit Fotografen und Fälle von häuslicher Gewalt gegeben haben.