Blutbad in Kärnten: Mit 17 Stichen hingerichtet

Was muss in einem 20-Jährigen vorgehen, der dermaßen die Kontrolle verliert? Ein junger Klagenfurter soll – so die noch nicht rechtswirksame Anklage – den 30-jährigen Drogendealer Marco L. mit 17 Messerstichen hingerichtet haben. Bei der Wahnsinnstat sei der junge Tatverdächtige zurechnungsfähig gewesen, hatte keine Drogen und nur geringe Mengen Alkohol im Blut. Umso rätselhafter sind die Gründe für den Blutrausch.