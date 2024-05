Morddrohungen! Frau von Meister-Kicker hat Angst

Baby-News

„Früher oder später verläuft sich das im Sand, als wäre nie etwas gewesen“, so Alicia, die am 24. April Mutter des gemeinsamen Sohnes Matteo wurde. Auch dieses freudige Ereignis wurde via Instagram verkündet. So nahe können Licht und Schatten nebeneinander liegen. Das Paar ist seit Juni 2022 verheiratet – und will die Familienplanung weiter vorantreiben.