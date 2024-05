13-Jährige in Wien unter Drogen missbraucht

Fortsetzung um sexuellen Missbrauch einer 13-Jährigen im Wiener Landl, der in seiner Genese Erinnerungen an den tragischen Fall Leonie weckt. Das Kind war im November 2022 mit zwei jungen Männern (damals 17 und 22) in deren Wohnung gegangen. Beide Angeklagten hatten ungeschützten Geschlechtsverkehr mit der Unmündigen, die durch Drogenkonsum schwer beeinträchtigt war.