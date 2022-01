Flugverkehr wegen Drohnen in Schweden umgeleitet

Nach mehreren Drohnensichtungen an sensiblen Standorten in Schweden ist der Flugverkehr an einem Stockholmer Flughafen umgeleitet worden. Wie die Zeitung „Aftonbladet“ am Dienstagabend berichtete, gingen bei der Polizei Meldungen wegen vier großen Flügeldrohnen in Nacka im Großraum Stockholm ein. Der Flugverkehr am Airport Bromma nördlich von Stockholm sei am Abend umdirigiert worden.