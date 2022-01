25-Jähriger rastete wegen Handy völlig aus

Ein banaler Anlass ließ einen 25-Jährigen in Steinerkirchen/I. am Sonntag völlig ausflippen. Weil ein Handy nicht so funktionierte, wie er das wollte, attackierte er seine beiden Schwestern, den Schwager, seinen Vater und Polizisten. Der psychisch labile Angreifer konnte nur dank Einsatz eines Pfeffersprays gebändigt werden.