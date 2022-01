Unfallrisiko beim Eislaufen wird unterschätzt

Eislaufen macht Spaß, doch sehr häufig wird das Unfallrisiko bei dieser Sportart unterschätzt. Die Palette der Verletzungen reicht von Prellungen an Knien, Handgelenken sowie Ellbogen über Schnitt- und Platzwunden bis zu Knochenbrüchen oder gar Gehirnerschütterungen. Gerade Kopfverletzungen sind oft schwerwiegend. Das Risiko dafür kann jedoch durch das Tragen eines Helms halbiert werden. „Vor allem Kinder sind das Tragen von Helmen mittlerweile von anderen Sportarten gewohnt, diese können auch beim Eislaufen einfach eingesetzt werden - am besten eignet sich ein Skihelm“, so Dr. Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Forschungsbereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.