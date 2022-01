Verirrte 14-Jährige lotste Helfer zum Standort

Das 14-jährige Mädchen fuhr am Sonntagvormittag mit dem Bus in das Skigebiet Dachstein West in Gosau. Die Teenagerin war alleine auf den Pisten des Skigebietes unterwegs. Am Nachmittag fuhr die Sportlerin die Hängleiten-Skipiste im Bereich der Zwieselalm ab. Ein Stück oberhalb der Mittelstation bog das Mädchen von der Piste in einen Forstweg ab, welcher als Zufahrt zu einem Teich für die Versorgung der Schneekanonen dient. Nachdem die Skifahrerin völlig ungewollt von der Piste abgekommen war, folgte sie zuerst dem Weg, gelangte dann aber in wegloses, bewaldetes und steiles Gelände.