Mit Böller einen Altglascontainer gesprengt

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 2.30 und 3 Uhr im Ortsgebiet von Neukirchen, Gemeinde Altmünster, auf dem Parkplatz des Sportplatzes einen Altglascontainer gesprengt. Allerdings wurde die Tat erst gegen 14.15 Uhr angezeigt. Laut Anzeiger gab es in der Nacht einen heftigen Knall.