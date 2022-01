Mit fremdem Speichel Gurgeltest gefälscht

Mühlviertler voll geständig

Der Mühlviertler war geständig, eine fremde positive Speichelprobe zur PCR-Testung eingereicht zu haben, um so an ein Genesungszertifikat zu gelangen. Er habe die positive Probe von einer ihm unbekannten männlichen Person, die er in Linz kennengelernt habe, erhalten. Er gab an, dass das Angebot, ein Genesungszertifikat zu haben, verlockend war und ihm das alltägliche Leben erleichtern würde.